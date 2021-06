Äsja kaksikute isaks saanud teletäht hellitab juba teise raseda pruudi kõhtu 

Nicki nägu pole küll näha, kuid ta on tätoveeringute järgi äratuntav. Scott on varasemas postituses lubanud, et poeg saab nimeks Zen S. Cannon.

Daily Mail peab postituse ajastust äärmiselt tähelepanuväärseks: eelmisel nädalal selgus, et DJ ja influentser Abby De La Rosa (30) sünnitas Cannonile 14. juunil kaksikpojad, kes said nimeks Zion Mixolydian and Zillion Heir. Abielust popstaar Mariah Careyga on Nickil kümneaastased kaksikud: poeg Moroccan ja tütar Monroe.