Austraalia hurmur Justin McNairn igatseb kodumaad: Eestis on endiselt raske 

Justin tunnistab, et on mitmeid kordi mõelnud, kas kolimine oli õige otsus. „Esimesed kuud olid eriti rasked. Tundsin, et mul polnud sõpru ja ma ei olnud aktsepteeritud teiste poolt,“ kirjutab ta ja lisab, et igatseb Austraaliat. Eriti koosolemist oma meelelahutajatest kolleegidega.