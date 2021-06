Tantsumuusika megastaar müüs oma laulud üheksakohalise summa eest 

52aastane Guetta, kes on teinud koostööd näiteks Rihanna, Bruno Marsi, Justin Bieberi ja Nicki Minajiga, on müünud 50 miljonit plaati ning kogunud üle 14 miljardi striimingu. Ta on järjekordne muusikamaailma staar, kes on otsustanud oma laulud maha müüa. Hiljuti said sama käiguga hakkama näiteks Shakira, Bob Dylan ja Paul Simon.