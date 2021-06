Briti kuninglik pere jagas isadepäeva puhul armsat fotot Philipist ja Charlesist 

Fotol on kuninganna Elizabeth II ja tema kadunud kaasa koos oma esiklapse prints Charlesiga, kuid pildil on jäädvustatud ka kuninganna isa George VI. Kaader on võetud 1951. aastal Šotimaal Balmorali lossi juures. George VI suri järgmise aasta veebruaris vaid 56 aasta vanusena ning kahe väikese lapsega kroonprintsessist Elizabethist sai üleöö Ühendkuningriigi valitseja.