PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 24. juuni 

Võib tunduda, et hea on seal, kus meid ei ole. Hing igatseb kuhugi kaugele, igapäevastest kohustustest eemale. Keegi välismaalane võib sulle olulist mõju avaldada.

Mõtlemine on tunnetest mõjutatud, mistõttu võid teha rahalisi otsuseid, mida hiljem kõvasti kahetsed. Ei ole sobiv aeg suuremate ostude ja tehingute tegemiseks.

Võid suhetes tahta märksa rohkem, kui sul on võimalik saada. Igatsed kellegi või millegi järele, ent soovitu saavutamine on võimatu ja see teeb omajagu haiget.