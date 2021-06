PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 27. juuni 

Palju õnne, Vähk! Uuele aastaringile lähed vastu romantilises meeleolus. Su emotsionaalsus ja loomingulisus ning ilumeel on edu pandiks. Aeg on võimalusterohke juhul, kui teed loomingulist tööd või on su hobid seotud ilu ja moega. Paned rõhku välimusele, sest tunne, et oled ilus, lisab enesekindlust. Ole julge ja otsustav, usu endasse.