Bruce Springsteeni sõule ei lubata AstraZenecaga vaktsineerituid 

The Guardiani teatel on Springsteeni populaarne ühemehesõu esimene, mis Broadwayl pärast pikka koroonaseisakut jälle publiku ette jõuab. Piletiomanikud peavad St Jamesi teatrisse pääsemiseks suutma tõestada, et nad on vaktsineeritud Covid-19 vastu ühega kolmest vaktsiinist, millel on USA toidu- ja ravimiameti heakskiit. Need on kahe doosiga Pfizer-BioNTech ja Moderna ning ühesüstiline Johnson & Johnson.

Seega ei lubata „intiimsele õhtule Bruce'i, tema kitarri, klaveri ja lugudega“ neid, kellele on süstitud AstraZeneca-Oxfordi vaktsiini. USAs pole see vaktsiin võimude heakskiitu saanud, kuid Ühendkuningriigis, Kanadas ja teistes riikides on AstraZeneca populaarne, märgib The Guardian. Kanada leht Toronto Star avaldas pahase artikli „Burn in the USA“ („Põle USAs“), mis on sõnamäng 71aastase Springsteeni suurima hiti „Born in the USA“ pealkirjaga. „Sõu peab jätkuma. Aga kui sul on sees AstraZeneca vaktsiin, pole sa kutsutud.“