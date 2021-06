VIDEO JA GALERII | Tõsielustaar Helen Kõpp sõudis abieluranda: olen vaimselt täiesti valmis

„See kirik on päris märgilise tähendusega, sest oleme seal kord, kui me veel koos polnud, kohtunud. Kui koos olema hakkasime, ütles Edgar, et ta tahaks minna sinna kirikusse ja nii läkski. Lisaks on Toomkirikus minu emapoolse sugulase – usuteadlase, ajaloolase ja haridustegelase – Johan Kõpu portree,” rääkis Helen mais Õhtulehele, miks just Toomkirik nende kodukirikuks saanud on.