Scarlett Johansson kritiseerib oma tegelaskuju Musta Lese seksualiseerimist 

Natasha Romanoff ehk Must Lesk ilmus esmakordselt ekraanile 2010. aasta „Raudmees 2-s“ ning on nüüdseks kujunenud Marveli kinouniversumi tähtsaks tegijaks. Johansson on Musta Lesena üles astunud seitsmes filmis ning 9. juulil esilinastub tegelaskuju omaette film.

Näitlejanna (36) ütles Collideri intervjuus, et toonase „Raudmehe" võtted olid küll lõbusad, „aga mu tegelaskuju on seal niivõrd seksualiseeritud". „Temast räägitakse tõesti, nagu ta oleks mingi asi, mingi omand või ese." Scarlett meenutab, et Tony Stark (Robert Downey juunior) nimetas Musta Leske vahepeal lihatükiks. „Ja võib-olla tookord tunduski see komplimendina," lisab filmitäht.