Meghani sõnul kirjeldab tema lasteraamat teistmoodi mehelikkust 

Hiljuti tütrega maha saanud Meghan (39) ütleb Sussexite heategevusfondi Archewell kodulehel, et tema raamat isadest ja poegadest kirjeldab teistmoodi mehelikkust - „sellist, mille juured on sidemes, emotsioonis ja pehmuses“.

Hertsoginnat julgustab, et tema raamatu „üldinimlikud teemad - armastus, esindatus ja kaasatus - kajavad kõikjal kogukondadest vastu.“ Ta loodab, et „Pingis“ kujutatud mehelikkus on paneb aluse maailmale, mida nii paljud tahaksid nii oma poegade kui ka tütarde jaoks näha. „Aitäh, et olete mind selles erilises ettevõtmises toetanud!“