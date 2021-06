Lauri Laubre: „Kui sul ei ole selget plaani, mida tahad elus ära teha, võib elu teine pool olla vägagi kibestunud ja kuri." 

Teisipäeval 60aastaseks saanud Lauri Laubre tunnistab, et uue aastakümne ettelöömine tekitab temas keerulisi ja segased tunded. „Sisult olen endiselt noor, kuid aastad on veidi hirmutavad, eriti kui mõelda, kui palju sul veel jäänud on… Mu hea sõber ütles kord mõned aastad tagasi, et pööra tähelepanu ja keskendu sellele, et kuuekümneselt oleksid elus põhiasjad olemas ja tehtud, et siis on edasine elu parima võimaliku kvaliteediga. Saad ise nautida ja ka teistele head teha. Sellel on tegelikult üsna sügav mõte, sest elu jookseb lihtsalt mööda ja kui sul ei ole selget plaani, mida sa elus ära teha tahad, mida saavutada, siis võib su elu teine pool olla vägagi kibestunud ja kuri. Seda tuleb vältida iga hinna eest. Kui aga on plaan ja seda siis kuidagi kalendrisse paigutama hakkad, leiadki, et pagan, aeg jookseb ja mul on veel see ja too tegemata. Koroona lõi plaanid segi ja olen oma plaanist maas, kuid vähemalt on olemas teadmine, kuidas ja mida on vaja teha ja kui see enam-vähem nii ka läheb, siis see ka realiseerub.“