Billie Eilishi uus poiss-sõber palub solvavate sõnumite eest andestust  

19aastane lauljatar jäi endas kümme aastat vanema näitlejaga esmakordselt paparatsokaamera ette tänavu aprillis. Nüüd on aga välja ilmunud Matthew' varasemad postitused, mis New York Posti teatel on rassisliku ja homofoobse alatooniga.

Vorce raputab endale tuhka pähe. „Tahan paluda vabandust asjade eest, mida ma olen varem sotsiaalmeedias kirjutanud. Mu kõnepruuk oli solvav ja vastutustundetu ning ma mõistan, kui solvavad need sõnad on. Vahet pole, kas tegu oli laulusõnade, tsitaadiga või lihtsalt minu lollusega. Mul on häbi ning ma kahetsen kibedalt, et ma neid üheski kontekstis kasutasin. Mind pole selles vaimus kasvatatud ning ma ei toeta sellist käitumist.“