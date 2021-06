Kethi Uibomägi kohendab kodu: elada tuleb alla oma võimete 

Laulja Kethi Uibomägi Foto: Martin Ahven

Lauljatar ja telenägu Kethi Uibomägi teatab sotsiaalmeedias, et on sel suvel ehituslainel. Kas staar ehitab koos kihlatuga maja? „Õnneks või kahjuks ei saa ma nii glamuurselt särada. Arvaks, et Eesti tuntud telenägu ehitab suurt villat, aga tegelikult sain ainult korteri ametlikult enda nimele,“ selgitab ta.