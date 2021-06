ÕL VIDEO | Aasta seksikaim mees Ott Lepland: loodan, et see on osaliselt tunnustus ka minu muusikaliste tegemiste eest

Foto: Robin Roots

„Olen väga meelitatud. Ütlesin ka auhinda vastu võttes, et ma loodan, et see on osaliselt tunnustus ka minu muusikaliste tegemiste eest,“ sõnab aasta seksikaima mehe tiitliga pärjatud Ott Lepland, et just muusikaga on ta viimased 10 aastat kõige rohkem vaeva näinud.