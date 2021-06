Tohohh! Andrei Zevakinil on uus silmarõõm? 

Kroonika andmetel nähti noori möödunud reedel koos aega veetmas Pärnus Väike Kuuba baaris. Zevakin ütleb kidakeelselt, et nad ei ole paar, kuid aega veetsid koos küll: „Olime sõpradega nädalavahetusel koos ja Iris oli ka seltskonnas.“

Paar kuud tagasi purunes Zevakinil suhe lauljatar Merilin Mälkiga. „Jah mina ja Andrei oleme lahus. I guess me mõlemad tahtsime teha oma asja, kõik on chill,“ teatas lauljatar Instagramis.

Merilini ja Andrei suhe sai avalikuks 2020. aastal „Eesti laulu“ paiku. „Kõik läks kuidagi sujuvalt, et pärast ühist podcasti jäime suhtlema ja lõpuks sai meist paar,“ rääkis paarike Õhtulehele mullu septembris.

„Teadsin Merilini juba varem, sest olen jälginud ta laulmise teekonda, aga tutvusime esimest korda, kui Uudo tuli minu juurde stuudiosse „Eesti laulu“ lugu salvestama ja võttis Merilini kaasa,“ meenutas Andrei. „Mäletan, et nägin Uudot, ta oli just Andrei juurde stuudiosse minemas ja kutsus kaasa. Kuna mul ei olnud midagi targemat teha, läksin kaasa ja nii me tutvusime. Hiljem kutsus ta mind juba oma podcasti,“ lisas Merilin.