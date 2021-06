IGAÜHELE OMA! Kes kuulsustest kibeleb tantrafestivalile, kes Grillfestile ja keda tõmbab hoopiski möllunädalavahetus suvepealinnas? 

Blogija Mallukas tõdeb, et ta pole kunagi olnud väga suur suveürituste väisaja. „Mul on kogu aeg olnud väikesed lapsed, aga mingil laadal olen ikka käinud igal suvel. Ma ei ole ka väga jaanipäevaüritustel käija, aga loomaaeda läheks küll uuesti.“ Mallukas lisab, et seetõttu lähevad temast üldjuhul ka mööda festivalidele pääsemise uued nõuded – negatiivne koroonatest või vaktsineerimispass. „Kui peaks aga tulema mingi üritus, kuhu tõesti minna tahaks, siis ega see test mul tükki küljest ei võtaks.“