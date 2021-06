„PUUDUTA MIND“ | Ingleid maaliv kunstnik loob oma teosed meditatiivses seisundis 

Maalidele nime andmine on püha toiming

„Viimane aasta on meile kõigile olnud erandlik ja täis ootamatusi. Ilmselt me jääme seda mäletama koroona-aastana. Ja kuna eelmise aasta lõpus ma tundsin teatud ärevuse ja kollektiivse hirmu ülestõusmist paljudes inimestes, siis minuni jõudis teadmine, et mul on vaja oma maale sotsiaalmeedias rohkem näidata, et toetada inimesi sel keerulisel ajal. Et nad saaksid toetust, saaksid korraks eemalduda oma argimõtetest, et leiaksid suuremat rahu ja saaksid oma emotsioonidega paremini hakkama. Seega on paljud selle näituse maalide nimed on sündinud ühisloominguna,“ räägib Kalamees.

Nimelt jagas ta oma maale paaril korral sotsiaalmeedias üleskutsega inimestele, et nad räägiksid oma lugu, mis maali vaadates üles kerkib ja annaksid pildile endapoolse nime. 2021. detsembris pakuti 6 maalile ligi 600 nime. Kalamees tegi sealt omakorda valiku tunnetuse järgi.

Ja kuna nimesid sai niivõrd rikkalikult, siis paljud maalid said koguni kaks nime. Nagu ees- ja perekonnanime. Ühe maali nimi on „Südamehääl“ ehk see, mis meid ühendab. Järgmise maali nimi „Elumaatriks“ ehk joondumine kõiksusega. Näituse nimipilt on „Kaksikleek ehk Nemad, kes toovad valguse“. Jaani kiriku näitus ongi saanud nime selle maali järgi ja häälestab kogu ruumi.

Kõik, mida kunstnik maalib, on meie ümber olemas aga teises sageduses