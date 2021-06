VALLATU GALERII | Liza Lind teeb Onlyfansile tuule alla uue kuuma veebiplatvormiga 

Raske kevad on seljatatud ja Tallinna ööelu ellu ärganud! Tarvis veel vaid suvi vastu võtta ühe raju, kelmika peoga! Suvekuulutaja DESYR, koos Café Opera ja POMO Restaurant’iga, kutsub 18. juunil Tammsaare pargi lummavasse paviljoni kättevõidetud vabadust ja head seltskonda nautima! Energilist muusikat läbi öötundide lasevad DJ Ellip, DJ Shameless ja teised! Pidutseda saab nii õuealal, kui ka siseruumides kuni hommikutundideni. Ja et keegi heast keelekastmest puudust ei tunneks, on avatud ahvatleva menüüga baarid nii sees kui ka õues.