Tanel Padari bändi elu koroonaajal: akutrell oli muusikuil tihemini käes kui kitarr või trummipulgad 

„Mina mäletan väga hästi aega, kuidas Laeval sõime koos Silvi Vraidiga burksi, sest ka ansambel Fix tuli live'ilt,“ meenutab Tanel. „See on romantika ja romanss, mida me kõik taga igatseme.“ Kaspar lisab: „Jaa, aga kui see kõik oli reaalsus, siis ohkasime, et näe, need jälle siin!“ Tanel Padari bändi naer kõlab kui ühendkoor. Tõsi on see, et väärtushinnangud on hakanud muutuma.