FILMISAADE „DUUBEL“ | Hollywoodi megastaarid ei suuda päästa keskpärast filmi. Aga kas on üldse vaja? 

Ei suuda meid murda suvekuumus, tehnilised probleemid ega grotesksed õudusfilmid väärastunud mõtlemisega sarimõrtsukatest. Kinno on jõudnud järjekordne sissekanne „Sae“ seeriasse ning kuigi paberil tundub see äärmiselt keskpärane, on reaalsuses tegemist ideaalse kinofilmiga!