Diana Ross avaldab üle 15 aasta uue albumi 

Lauljanna sõnul on uus plaat lindistatud pandeemia ajal tema kodustuudios. „See laulukogumik on minu kingitus teile tulvil tänutunnet ja armastust,“ ütles endine The Supremesi staar oma avalduses.

Plaadi nimilugu meenutab stiililt Diana Rossi Motowni aastaid ning teeb kummarduse Marvin Gaye ja Tammi Terrelli palale „You're All I Need To Get By“, märgib BBC News. Ross on kõigi 13 laulu kaasautor. Temaga on teinud koostööd rida popprodutsente eesotsas Jack Antonoffiga, kelle käejälg on selliste naisartistide nagu Taylor Swift, Lana Del Rey, St Vincent ja Lorde salvestistel.