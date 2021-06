BLOGI JA GALERII | Kas oled tulemustega rahul? Aasta seksikaim mees ja naine on kroonitud. Ott Lepland: kindlasti on oluliselt apetiitsemaid härrasmehi Eestimaal kui mina

„Kui ma teile ausalt ütlen, võiksin tund aega siin tänada, aga meil on ajalimiit peal,“ sõnas näitleja muiates. „Mõtlesin, kas ütlen seda või mitte. Tavaliselt ma ühtegi oma tuttavat ei tüüta sellega, et „hääleta minu poolt“. Aga tänapäeval kõik teevad endale reklaami ja mõtlesin, et Palmiste võiks end kokku võtta. Ühele väga heale tuttavale ütlesin, et nüüd on nii, et ma olen teises voorus ja jube tore oleks, kui saaksin ühe hääle. Ja see imeline inimene oli minu ema. Ma arvan, et teistel näitlejatel emad ei hääletanud, sellepärast mina võitsin.“



AASTA MEELELAHUTUSSAADE

„Maskis laulja“