BLOGI JA GALERII | Aasta seksikaim mees ja naine on kroonitud. Ott Lepland: kindlasti on oluliselt apetiitsemaid härrasmehi Eestimaal kui mina

Aasta seksikaim mees ja naine on kroonitud. Ott Lepland: kindlasti on oluliselt apetiitsemaid härrasmehi Eestimaal kui mina

„Kas sa oled vallaline?“ küsis Eesti meelelahutusauhindade gala juht Brigitte Susanne Hunt aasta seksikaimaks meheks valitud Ott Leplandilt. „See ei ole praegu oluline!“ reageeris Lepland kiiresti. „Aitäh kõigile, kes hääletasid. Arvan siiralt, et kindlasti on Eestimaal oluliselt apetiitsemaid härrasmehi kui mina! Aga kõik nad ei ole paraku avaliku elu tegelased. Tahaks loota, et osa sellest auhinnast kuulub ka minu muusikalistele tegemistele.“