Nimekas Briti leht valis Marta Pulga "Aasta täis draamat" parimate teatridokkide hulka 

Filmi keskmes on Valga neiu Alissija-Elisabet, kes tuli sadade kandidaatide seas võitjaks Kinoteatri välja kuulutatud erilisel konkursil: otsiti teatrivõõrast inimest, kes vaataks tasu eest ära kõik 2018. aasta esietendused. Nii sündis „Aasta täis draamat“, mis muutis Alissija elu: vene perest pärit rätsepakoolitusega tüdruk nakatus palgalise teatrivaatajana teatripisikuga ja astus Viljandi kultuurikolledžisse näitekunsti õppima.

2019. aastal esilinastunud „Aasta täis draamat“ võitis Eesti filmi- ja teleauhindadel parima dokfilmi preemia. Filmi tunnustab ka kineast Chris Wiegand The Guardiani artiklis. Autor toonitab, et Alissija pidi aastas vaatama tohutu hulga etendusi - 224 etendust. Mõni ajas tüdruku marru, mõni lummas või inspireeris. „Aeg-ajalt kardame Alissija heaolu pärast, kui ta tähelepanuväärse siirusega vaeb oma kohta maailmas.“ Neiu pakub samastumisvõimalust - paljud on olnud sunnitud vaatama komöödiat, mis ei tundu naljakas, või saanud otsekui välgulöögi tegelaskujult, kelle isiklikud dilemmad meie enda omi peegeldavad. „Kaasahaarav isikulugu ja sügav pilguheit ühte riigi ja tema teatrisse,“ kiidab Wiegand Pulga filmi.