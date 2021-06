Mariah Carey eksmees sai taas kaksikute isaks 

Nickist on kuuldavasti rase veel kolmaski naine: maikuus avaldas modell Alyssa Scott Instagramis kõhuka foto (nüüdseks on see eemaldatud) ja teatas, et laps saab nimeks Zen S. Cannon. Kui fännid pärisid, kas beebi isa on Nick, vastas Alyssa rea südameemotikonidega, mis paistsid seda kinnitavat. Paarikest nähti üheskoos mullu oktoobris.