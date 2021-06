HÜVA NÕU | Tee oma lapsele kingitus, ole temaga koos kasvõi 15 minutit 

Meaningful Talks suhtluspäeviku „Minu lapse hingeelu“ kaasautor Lilian Promet sõnab, et tema päevik sai alguse sellest, kui arutati teise autori Kristi Jõeoruga, kui oluline on omavaheline suhtlus ja kui suur tähendus on sellel meie tuleviku kujunemisel. „Tänapäeva elutempo on väga kiire, nutiseadmed võidavad endale suure osa meie päevast ja inimestel on tekkinud palju väljakutseid just vaimse tervisega.

Me ei oska enam üksteisega suhelda ega luua tähendusrikkaid vestlusi. Me ei suuda olla kohal ja keskenduda, tegeleme mitme asjaga korraga ning lõpuks ei märka, kui meil endal või meie lähedastel on väga keeruline eluga toime tulla,“ põhjendab ta, et suhtluspäevik sai loodud just selleks, et lapsevanematel oleks tööriist, mida kasutada koos lapsega oma tunnete kirjeldamiseks ja peegeldamiseks.