HURRAA! Anne Veesaar on kraad kangem: nii nagu lihast, peab ka aju treenima!

„Suurepärane tunne on! Tundus uskumatu, aga kõik on hästi,“ sõnab näitleja Anne Veesaar (63), kes lõpetas Tartu ülikooli kultuurikorralduse erialal ning on nüüdsest uhke magistrikraadi omandanud üliõpilane.