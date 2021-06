TOHOH! Tanel Padari sotsiaalmeedia kontolt on kõik pildid kadunud: ei oska öelda, mis juhtus 

Muusik Tanel Padar Foto: Martin Ahven

Teravad pilgud võisid märgata, et muusik Tanel Padari Instagrami kontolt, kus tal on pea 60 tuhat jälgijat, on kadunud kõik pildid, mis sinna aastate jooksul postitatud on. Kas muusiku konto kaaperdati või otsustas laulja puhtalt lehelt alustada?