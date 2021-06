Indrek Vaheoja vabatahtliku päästjana: mul on organiseerimis- ja märkamisvõime olemas küll 

Muusik ja saatejuht Indrek Vaheoja hakkas samuti vabatahtlikuks päästjaks. „Igal inimesel on oma supervõimed olemas ja üks minu supervõime on kindlasti selline, et kui oleks vaja meelt lahutada väsinud päästjatel, siis ma sellega saan hakkama, aga ma ise arvan, et mul on varjatud võimeid veel ja selline orgunni ja märkamisvõime on mul olemas küll,“ ütles Vaheoja.

Vaheoja on abikäe ulatanud ka juba varem. „Hakkasin maal mere äärde minema ja seal on sellised vanad piirivalve eraldusribad, kus autoga sõita ei saa ega tohi. Sinna oli sattunud üks vanamees, kes oli liivas põhjani sees oma autoga. Mida sa siis teed? Võid ju helistada päästeametisse, et tulge mind välja tõmbama, aga no mõelge ise, millise tähtsusega see on... Eluohtlik see ei ole, loodusele kahju otseselt ei tee, aga vanameest ei saa sinna ööseks ka jätta,“ meenutas Vaheoja, et ja auto sai edukalt liivast välja tõmmatud.