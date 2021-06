Sisulooja Deana Noop: solvav kommentaar võib jääda selle inimese viimaseks mõtteks, kellele see kirjutati 

Kümnete tuhandete jälgijatega sisulooja ja juutuuber Deana Noop (27) kinnitab, et kui näeb kuskil küberkiusamist, siis sekkub. „Kiusamise vastu ei saa kiusaja kiusamisega, vaid sellega, et ütled kiusatavale midagi ilusat. Ma arvan, et see teeb inimesele, keda kiusatakse, rohkem head.”