Põdur Weinstein saadetakse uute vägistamissüüdistuste tõttu Californiasse  

New Yorgi kohus mõistis Weinsteini (69) eelmisel aastal süüdi vägistamises ja seksuaalkallaletungis ning määras talle karistuseks 23 vangla-aastat. Endist filmimogulit on seksuaalkuritegudes süüdistanud kümned naised. Californias on tulekul uus kohtuasi seoses viie naise süüdistusega, kuid Weinsteini advokaadid väitsid, et nende klient peab jääma New Yorki, saamaks vajalikku arstiabi.