Harry ja Meghan tahavad appi palgata äriguru 

Prints Harry on kurtnud, et niipea kui ta teatas oma plaanist Inglismaalt minema kolida, keeras kuninglik pere tema rahakraanid kinni. Kuid Sussexi hertsogipaar on harjunud luksusliku eluga – nad soetasid Californiasse ligi 15 miljoni dollarilise häärberi. Käivad jutud, et nüüd kavatsevad nad oma äri edendamiseks nimeka konsultandi palgata.