Malluka eksabikaasa kolme tütre kasvatamisest: loomulikult aitab ju Mallu ka, aga ikka on raske 

„Minu kõige suurem mure on see, et olen üksi ja ikka veel räsitud kõigest, mis selle aasta jooksul toimunud on. Mul on muidugi sõbrad ja vanemad, kes saavad mulle toeks olla, ja loomulikult aitab ju Mallu ka, aga ikka on raske ja väga keeruline,“ pihib Kardo Treimann Instagramis.