Ekstaatilisel tantsul jääb tegemata palju rumalusi, mida tihti just joobes olekus tehakse ja pärast ei jõuta ära kahetseda 

Ta sõnab, et käib pidudel peamiselt tantsimise pärast - see annab võimaluse turvalises keskkonnas tantsida ja lubab kehal maksimaalselt avaneda eluenergiale. Ei pea ennast kuidagi tagasi hoidma või kaitsma, kuna inimesed on üldiselt puhtas ja kõrges energias. Pidudel on ka võimalus kohata huvitavaid inimesi, kes liiguvad sarnastel trajektooridel või kellega on elus midagi ühendavat jagada.