Välkuv meheau, publikusse lendav arbuus, teismelised pruudid - pungi ristiisa Iggy Popi skandaalsed vägiteod 

TEKSAD JA PALJAS TORSO: „Esimesel kontserdil kandsin rasedakleiti ja fooliumist afroparukat,“ meenutas Iggy Pop kaks aastat tagasi Briti kõmulehe The Sun intervjuus. „Teiseks kontserdiks mõistsin, et kogu seda kraami pole vaja. Kõik pidi olema ürgne, minimaalne. Nii et siis piirdusin Levi'se teksade, paljaste jalgade, palja ülakeha ja valgeks võõbatud näoga.“ Valgest grimmist loobus Iggy juba ammu, kuid esinemisriietus on jäänud samaks. Pildil kontserdil 2005. aastal.