"Poissmehes" armudraamat külvanud teletäht sai kaksikute isaks 

Endine „Poissmehe“ täht (39) teatas Instagramis, et Lauren Burnham Luyendyk (29) tõi nädalavahetusel ilmale poja ja tütre. Nende vanem tütar Alessi on kahene.

Hollandi juurtega kinnisvaramaakler ja autosportlane - kahekordse Indianapolis 500 võitja Arie Luyendyki poeg - oli „Poissmehes“ ohtralt poleemikat tekitanud. Ta kihlus saates küll Becca Kufrini nimelise osalejaga, kuid mõistis siis oma viga ning kuulutas „Poissmehe“ finaalis, et tema süda kuulub tegelikult teise koha omanikule Laurenile. Naine jäi peagu lapseootele ning 2019. aasta jaanuaris peeti pulmad. Esiktütar sündis mai lõpus.

Mullu detsembris teatas kuulus telepaar uuest lapseootusest. Pool aastat varem oli Laurenil eelmine rasedus katkemud. Varsti selgus, et tulekul on kaksikud.

Arie hoidis fänne sel nädalavahetusel sünnituse käiguga kursis: laupäevases videos seletas ta, et Lauren ootab arstide otsust, kas talle tehakse samal päeval keisrilõige või ei. Instagram Storyde vahendusel said poolehoidjad kaksikute sünni lähenemisest osa.

Laupäeva õhtul võis reality-staar viimaks teatada, et kaksikud on päral. „Emme ja lastega on kõik kenasti ning kõik läks libedalt.“