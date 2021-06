Keili Sükijainen lahkub TV3st ja alustab tööd Kanal 2s: olen otsustanud edasi liikuda järgmiste väljakutsete juurde 

Keili juhtis 3 aastat ühe saatejuhina saadet „Seitsmesed uudised“ ja on juhtinud ka heategevuslikku laulusaadet „Inglite aeg“ ning koos Alari Kivisaarega telesaadet „Naabrist parem“.

Keili kirjutab sotsiaalmeedias: „Tere mu uus telepere Kanal 2! Mul on tohutult hea meel teatada, et olen otsustanud edasi liikuda järgmiste väljakutsete juurde ning hakkan nüüdsest tegutsema Kanal 2 ekraanil, et üheskoos teha maailma paremaid saateid!“