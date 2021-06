Kaks nädalat tagasi rasedusest teatanud tippkoomik sai lapsega maha 

37aastane Kanada päritolu Briti koomik ja elukaaslane Bobby Kootstra teatasid sotsiaalmeedias, et neile sündis poeg, kes sai nimeks Frederick. Varasemast kooselust on Katherine'il 11aastane tütar Violet.

Kootstra on Ryani lapsepõlvekallim. Elu viis neid küll aastateks lahku, kuid 20 aastat hiljem, 2018. aastal, süttis armulugu uuesti, kui Katherine naasis sünnimaale filmima BBC saadet „Who Do You Think You Are?“.