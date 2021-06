HÜVA NÕU | Terapeut Merliis Sulg: kogeda tuleb ka kannatust või valu, need viivad meid sügavamale ühendusse hinge ja südamega  

Merliis selgitab, et iga tunne, mis meie juures on, tahab lihtsalt, et me märkaks seda. „Kui me tahame seda kuidagi positiivsemaks mõelda või sellest lahti saada, siis see tunne ainult ankurdub meie kehasse sügavamale ja jääb meiega. Kui me sellega silmitsi ei seisa, ei muutu sügaval tasandil tegelikult midagi,“ toob ta välja.