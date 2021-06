„X-TOIMIKUD“ | Megamogul lubab miljon dollarit hauataguse elu tõestajale 

Mis asub sealpool Lethe jõge? Kas teadvus elab üle keha surma ja üleminek ühest reaalsusest teise on lihtne nagu riiete vahetamine (nagu on öelnud dalai-laama)? Miljardär Robert Bigelow tahaks seda teada. Tänavu jaanuaris pani 76aastane hotelli- ja kosmosemogul välja miljonidollarilise autasu sellele, kes tõestab ära, et hauatagune elu on võimalik.

Igor Volke mainib, et on kõnealusel projektil silma peal hoidnud ja võib kinnitada, et tagasiside sellele üleskutsele on olnud enam kui elav. „Olen selle projekti vastu huvi tundnud,“ kinnitab ta. „Bigelow välja pandud preemiafond jagatakse mitme inimese vahel. Minu andmetel on talle praeguseks laekunud juba 3000 tööd, nii et selle valdkonna kõige tõsisemalt võetav andmebaas koguneb tema kätte.“

Kosmosemagnaat, kes teeb NASA-le allhankeid, kavandab mooduleid ja tulevikumaju Kuule ja Marsile, on rahastanud paljusid teisigi paranormaalsete ja ufoteemadega seotud projekte, ehkki on ise juba varasest noorusest peale veendunud nii selles, et elu jätkub pärast surma kui ka ufode olemasolus.