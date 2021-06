Teletäht sünnitas oma teise lapse autoparklas 

Kuna Troiani ja „Pintsaklipslaste“ tähe Patrick J. Adamsi esiktütre Auroraga oli sünnitus kestnud üle 26 tunni, uskus näitlejapaar, et ka teise lapse ilmaletulek võtab aega. Kuid tütar Elliot otsustas sündida oma vanemate autos haigla parkimismajas.

„Troian röögatas. Pöörasin ringi ja nägin, et ta oli juba neljakäpukil,“ rääkis Adams taskuhäälingusaates „Katie's Crib“. Mees tõttas haiglas fuajeesse abi otsima, kuid sealne turvamees ei tahtnud uskuda, et olukord on nii tõsine, vahendab Iltalehti. Kui Patrick autosse tagasi jõudis, tuli tal ämmaemanda töö enda peale võtta, sest beebi pea juba paistis. „Paanikaks polnud aega, tuli hakkama saada,“ nendib ta.