ÕL VIDEO | SUVESARI "LÕBUS LÕUNA" ALUSTAB! | Putsioru metsa omanik Anneli: vanad eestlased ütlesid nii nagu asjad on 

Venemaa piirist mõnesaja meetri kaugusele jäävat vanaema – setu lauluema Olga Alaveri – talukohta kõpitseda aitav Anneli nendib, et Võmmorskist on nüüdseks saanud pigem suvituspiirkond. „Päris põliselanikke on siin vähemaks jäänud. Mõningad on, aga enamik on linna ära läinud.“