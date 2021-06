DJ-de suvi tuleb värviline kui diskokera! Kes on kõige tahetum, kes mõlgutab pensionimõtteid, kelle öötööd dikteerib pisipoeg? 

„Kuna nõudlus on suur, siis on võimalus valida, kuhu minna ja kuhu mitte. Loomulikult seab omad piirid nädalavahetuste öödel töötamisele kümme kuud tagasi perre sündinud väike Tomas,“ räägib DJ Sven Arusoo, et tööpakkumisi tuleb rohkem, kui vastu võtta saaks. Teised plaadikeerutajad on temaga samas paadis – peojanus rahvamasse ihkab ju hommikuni tantsutada iga viimane kui ööklubi.