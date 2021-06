Kuningannale kingiti surnud kutsika asemele uus neljajalgne sõbrake 

Väljaande teatel kinkisid poeg Andrew ja pojatütred Eugenie ja Beatrice kuningannale uue korgikutsika. Poolteisekuusel kutsikal polevat veel nime, kuid Tema Majesteet olevat ülirõõmus. Rõõmustab ka Muick, kuninganna teine noor koer. „Kuningannal on rasked ajad olnud ning uus korgi teeb talle väga rõõmu,“ kinnitab The Suni allikas. „Ta oli väga rusutud, kui Fergus ootamatult suri, kuid uus koer on Muickile hea seltsiline.“