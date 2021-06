"Harry Potteri" autori J. K. Rowlingu tütar valmistub pulmadeks 

Rowling on rääkinud, et tema abielu portugallasega purunes varsti pärast Jessica sündi. “Midagi alandavamat pole ma üle elanud - suhtekatastroofid peaksid jääma ju teismeikka ning seejärel peaksid sa targemaks saama, eks ole?“ Rowling naasis Portugalist Edinburghi ja kirjutas sealsetes kohvikutes Harry Potteri lugu, tütar vankris magamas. Ta oli nii vaene, et pidi sõpradelt raha laenama. Hiljem on kirjanik tunnistanud, et Arantes oli tema vastu vägivaldne.