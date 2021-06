Kas Gwen Stefani ja Blake Shelton on salaja abiellunud? 

Endine No Doubti lauljatar (51) avaldas reedel sotsiaalmeedias foto, pannes allkirjaks „TA ABIELLUB!“. Jäi mulje, et tegu oli tüdrukutepeoga. Kuid juba päev hiljem tabati Gwen pargis jalutamast, laulatussõrmuse sarnane sõrmus sõrmes. See oli ootamatult ilmunud täiendama Stefani kihlasõrmust, mis väidetavalt läks tema peigmehele maksma pool miljonit dollarit.

Lauljanna veetis õdusalt aega koos kantritähest kallima Blake'i (44) ja oma seitsmeaastase pojaga. Kokku on Stefanil ja tema eksmehel Gavin Rossdale'il kolm poega. New York Posti andmeil oli muusikutepaar äsja naasnud Oklahomast, kus Sheltonil on hiiglaslik rantšo. Keegi insaider on varem rääkinud, et Blake lasi oma maavaldustesse ehitada ka kabeli, mida nad Gweniga kavatsevad oma laulatuseks kasutada.