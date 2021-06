PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 19. juuni 

Mõtlemine on kiire ja süsteemne. Suudad süveneda, teha rasketki vaimset tööd. Vaevalt siiski tervet päeva sellele pühendada raatsid. Hing igatseb nii väga armsama järele!

Palju õnne, Kaksikud! Uuel eluaastal oled valmis tublisti mõttetööd tegema. Ideed tuleb teistega läbi arutada, pidades silmas, et konstruktiivne kriitika on edasiviiv tegur. Suhted on meeldivad ja kenad. Liiga palju sõnu pole vaja, enesekeskne targutamine aga mõjub kaaslastele väsitavalt.