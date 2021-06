PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 17. juuni 

Palju õnne, Kaksikud! Uuel eluaastal annab kindlustunde see, kui hoiad meeles tarku õpetussõnu, mida tead lapsepõlvest saati. Pere ja suguvõsa teema on oluline, kui mõni suhe on korrast ära, näe vaeva selle harmooniliseks muutmise nimel. Oluline viia tasa ja targu edasi seda, mis varem alustatud.