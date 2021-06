PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 16. juuni 

Suguvõsas võib leiduda keegi, kes sulle täna ülimalt asjalikku nõu pakub. Su silmad avanevad, et märgata häid võimalusi, mis on käeulatuse kaugusel.

Teadmisest, et su kõrval on kallis inimene, on rasketeski olukordades kasu. See muudab sind palju enesekindlamaks, suurendab tahet edasi minna, endale uusi sihte seada.