„VAIMSELT TERVEKS“ | 15aastane sisulooja Hanna-Sandra meenutab elu hirmsaimat kogemust: käed olid verised ja kontroll täielikult kadunud

Vaatamata noorele eale tõdeb Hanna-Sandra, et võitleb ärevushäirete, depressiooni ja söömishäiretega. Hanna-Sandra meenutab muuhulgas kõige hirmsamat seika, kus jäi väga vähe puudu, et ta oleks oma elu kaotanud. Neiu sõnul ei ole ta nüüdseks täielikult kõiki oma probleeme seljatanud, kuid on astunud juba väga suure sammu edasi.